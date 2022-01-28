36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığı davası: Kaldırım taşıyla bir ilgim yok!

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 8'i tutuklu 16 sanık geldi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

"ASLI ASTARI OLMAYAN ŞEYLERLE SUÇLANDIM"



Tutuklu sanık Soner Çokyiğit savunmasında " Birçok ülkeye bakır hammadde veriyorum. Herhangi bir şirkete zarar verecek bir eylemde bulunmadım. Müşteki şirketle yıllardır ticaret yapmaktayım. Ben aracılık yapıyordum. Benim yüklemelerin sadece başlangıcından haberim oluyordu. Daha sonra firma beni aradığında içinden taşa benzer bir şey çıktığını ifade etti. Konteynır mühürlerini değiştirmedim. Aslı astarı olmayan şeylerle kendisinin suçlandım. Ben bakır ticaretinde sadece aracılık yaptım. Aracılıktan öte bir eylemim olmadı. Köprü görevi görüyordum. Bu dosyada yargılanmaktan hicap duyuyorum. Bana kumpas kuruldu. Olayla ilgim olmadığı halde bu dosya kapsamında tutuklandım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diyerek bakır külçeleri konteynıra yüklenmesi sırasında sahada bulunmadığını belirtti.

"KALDIRIM TAŞIYLA BİR İLGİM YOKTUR"

Duruşmada savunma yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Hasan Kayacıköse ise şikayetçi firmayı tanımadığını ve iddianamede geçen şirketin kendisine ait olduğunu söyleyerek " Şikayetçi şirketle anlaşma Soner Çokyiğit'in aracılığıyla başladı. Soner Bey'in Avrupa'ya bakır sattığını bildiğim için bu durumu onunla paylaştım. Anlaşırsak kar payıyla satmasını söyledim, müşteri bulmasını istedim. 15-20 gün sonra bir firmadan fiyat aldığını söyledi. Anlaşmaya vardık. Anlaşma karşılığında şikayetçi şirkete 8-10 bin ton arası bakır külçe gönderecektim. Karşılığında borsada belirlenen fiyat karşılığını alacaktım. Elimde hazır olan 4-5 bin ton bakır vardı. Geriye kalan bakırı üretecektim. İkiz mühürler bana mail ortamında bildirildi. Gümrük sahasına gittim, konteynırları görmek istedim ancak sahaya almadılar. Kaldırım taşıyla ilgili bir bilgim yoktur. Ben külçe bakır yükledim. Şikayetçi firma beni Çin'e davet etti, istedikleri gün gideceğimi söyledim. Sonrada bir daha çağırmadılar" dedi.

"ÖRGÜT KURMADIM, YÖNETMEDİM"



Mahkeme başkanının "Örgüt kurma, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanıyorsun, başka diyeceğin var mı?" sorusu üzerine sanık Kayacıköse "Bir örgüt kurmadım, yönetmedim. Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlemedim. Benim şirketimin yıllık cirosu 400-500 milyon liradır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diyerek cevap verdi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ramazan Öner, Vedat Ulusoy ve Muammer Karaman'ın tahliyesini, tutuklu bulunan diğer 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

5 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar verdi. Heyet diğer 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.