36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığı davasında flaş gelişme: Tüm sanıklar tahliye edildi!

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteyner bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada 10 tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

"KALDIRIM TAŞI BENZERİ BİR EŞYA VARDI, BAKIR RENGE BOYANMIŞTI"

Tanık Metin Yılmaz talimat yoluyla verdiği ifadesinde "2010'dan bu yana Marport Liman İşletmeleri A.Ş.'de Konteynır Memuru olarak çalışıyorum.2020 yılı Haziran ayında iki konteynerın taşıdığı eşya cinsi belirtilmemişti. Yanımda Bora ve Çağrı ile Tamer Berber vardı. Sorduğumda Çağrı bana konteynerda bakır olduğunu söyledi. Bu iki sanık bana açma kapama tutanağını getirdiler. Konteynırı açtık. Kaldırım taşı benzeri bir eşya vardı. Bakır renge boyanmıştı. Ben bakıra benzetemediğimi söyledim. Konteynır tam açılınca da taşlar ve paletler devrildi. Hasar olduğu için de ben fotoğrafladım. Benim görevim sona ermişti. Üst amirim Eren Acun'a durumu bildirdim. Tutanakta gümrük muayene memurunun imza ve kaşesi vardı. Benden sonra konteynerlar mühürlenmiş. Benim işlemler sırasında Bora İbiş ve Çağrı'ya sorduğum soruya verecekleri yanıt işlemi değiştirmezdi. Muayene müdürü onayladıysa gümrük sahası çalışanları konteynerları kapatır" dedi.

"TAŞI ALMAK İÇİN İNDİRİM İSTEDİ"

Kaldırım taşını satan Ali Memiş'in ise talimatla verdiği ifadesinde "Çerkezköy'de beton boru ve parke taşı imalatı yapmaktayız. Muammer isimli şahıs iş yerimize geldi ve bizden bodur taş almak istediğini söyledi. İndirim talep etti, peşin ödeyeceğini söyledi. Bizde bunun üzerine pazarlık yaparak taşın tanesinin 10 liradan satılacağı konusunda anlaştık. Sevkiyat günü başka bir şahıs geldi, kendisini Muammer'in gönderdiğini söyledi. Elden nakit para verip, faturayı istemediğini beyan etti. Faturanın kesilmesini de istemiyordu. Biz kesinlikle faturasız satış yapamayacağımızı kendisine beyan ettik ve fatura keseceğimizi söyledik. Sonra mal satışı gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı mahkemeden, tutuklu olan sanıkların Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit ve Sinan Çokyiğit'in tutukluluk hallerinin devam etmesi talebinde bulundu.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıklar Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit ve Sinan Çokyiğit'in tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.