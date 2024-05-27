36 milyon liralık devremülk vurgunu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheli şahıslara yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonu düzenlendi. Devremülk sahibi olan kişilere mallarını yabancı uyruklu kişilere değerlerinin çok üstünde fiyatlara satabileceklerini vaat eden ve çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle dolandırarak 36 milyon liralık vurgun yapan çeteyi çökertti. Çete üyelerinin, Ümraniye'deki emlak ofislerine davet ettikleri mağdurların kimlik bilgilerini alarak banka hesabı açtıkları, kredi ve nakit avanslar çektikleri, hileli yöntemlerle alınan imzalar üzerinden sahte vekâletler çıkartarak tapu müdürlüğündeki irtibatları sayesinde devremülklerin üçüncü kişilere devrini sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 çete üyesinden 3'ü tutuklandı. 2 çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.