36 saat haber alınamayan cezaevi çalışanının cansız bedeni Göyne Barajı’nda bulundu

Erzincan'da 36 saattir kayıp olarak aranan Cem Eren Yaylagül'ün cesedi baraj gölünden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde evinden otomobille ayrılan Cem Eren Yaylagül'den bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine yapılan arama çalışmaları Göyne Barajında yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli'den gelen jandarma su altı arama kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde barajda su içerisinde otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül'ün cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.