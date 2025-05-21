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Giriş Tarihi: 21.5.2025 16:53 Son Güncelleme: 21.5.2025 17:28

36 saat haber alınamayan cezaevi çalışanının cansız bedeni Göyne Barajı’nda bulundu

Yaklaşık 36 saattir aranan Erzincan’da Cezaevi çalışanı sosyal hizmet uzmanı 1997 doğumlu Cem Eren Yaylagül’ün cansız bedeni ve aracı Çatalarmut mevkiindeki Göyne Barajında bulundu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
36 saat haber alınamayan cezaevi çalışanının cansız bedeni Göyne Barajı’nda bulundu

Erzincan'da 36 saattir kayıp olarak aranan Cem Eren Yaylagül'ün cesedi baraj gölünden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde evinden otomobille ayrılan Cem Eren Yaylagül'den bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine yapılan arama çalışmaları Göyne Barajında yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli'den gelen jandarma su altı arama kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde barajda su içerisinde otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül'ün cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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36 saat haber alınamayan cezaevi çalışanının cansız bedeni Göyne Barajı’nda bulundu
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