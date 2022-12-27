Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu

Karak'ın ailesi, eşi ve mesai arkadaşları bir birlerine teselli vererek acılarını paylaştılar. Eşi Yana ise, "Daha yeni evlenmiştik. Hayallerimiz vardı. İnanamıyorum. Bu nasıl bir acı?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından Ahmet Karak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.