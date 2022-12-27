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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:33 Son Güncelleme: 27.12.2022 14:55

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu

Antalya'da 5 yıldızlı bir otel zincirinin eğlence koordinatörü Ahmet Karak (36) gece işten evine dönerken otomobili ile DSİ’ye ait sulama kanalına düşerek feci şekilde can verdi. Ölüm haberini alan Karak’ın Rus eşi Yana, mesai arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu

Antalya'nın Muratpaşa llçesi Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Lara'dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi.

Dalgıç ekibi Ahmet Karak'ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜRE ÖNCE EVLENMİŞTİ

Üzücü olayın ardından ölüm haberini alan Ahmet Karak'ın eşi Yana ile aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mesai arkadaşları ise ölüm haberine inanmak istemedi. Ancak Adli Tıp Kurumu morguna gelince korkunç gerçekle karşılaştılar.

Karak'ın ailesi, eşi ve mesai arkadaşları bir birlerine teselli vererek acılarını paylaştılar. Eşi Yana ise, "Daha yeni evlenmiştik. Hayallerimiz vardı. İnanamıyorum. Bu nasıl bir acı?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından Ahmet Karak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu
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