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Giriş Tarihi: 14.2.2025

36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 36 yaşındaki Ayşe Hışıl Yılmaz evinde ölü olarak bulundu. Yedek anahtarla içeri giren ailesi, talihsiz kadını asılı halde buldu. Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1603 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi, yalnız yaşayan Ayşe Hışıl Yılmaz'dan (36) bir süre haber alamadı. Yılmaz'ın evine giden ailesi, ev sahibinden yedek anahtarı alarak eve girdi. İçeri giren aile yakınları, Yılmaz'ı asılı halde buldu. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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