36 yıl sonra döndüğü köye zeytin ağaçları dikti, kimliği belirsiz kişiler fidanlara zarar verdi

Midyat'a bağlı İzbırak Köyü'nde yaşarken, 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerle bölgede başlayan Avrupa ülkelerine göç kervanına 1985 yılında babası İsa ve annesi Nisane Doğan, 6'sı kız 4'ü erkek olan 10 çocuğuyla birlikte katıldı. Ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 52 yaşındaki Süryani Rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra göç ettiği Midyat'ın İzbırak Köyü'ne geri dönüş yaptı.

2017 yılında babasının eski evini onaran ve restorasyonunu geçekleştiren Rahibe Doğan, köyde yeni bir ev de inşa etti. Köydeki onarımları tamlayan Doğan, bir yandan da bağ ve bahçe işleriyle zamanını geçiriyor. 3 yıl önce köye geri dönüş kararı ile birlikte bahçesine zeytin fidanları diken Süryani Rahibe, hayır işleri nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada diktiği fidanlarına kimliği belirsiz kişilerce kökünden kırılarak zarar verildi. Birçok ülkede yaptığı insani yardım faaliyetleri nedeniyle dünyada tanınan Süryani Rahibe, şimdide insan yardım faaliyetleri nedeniyle yurt dışında bulunuyor.

Bahçesinde diktiği fidanlara zarar verilerek kırıldığını duyan Süryani rahibe, çektiği video ile basın açıklaması yaparak bunu yapanları kınadığını söyledi. Zeytin fidanlara verilen zarar nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Rahibe Doğan, "Maalesef size üzüldüğüm bir şey söylemek istiyorum. 36 yıl sonra dönüş yaptım. Vatanımızı çok seviyoruz. Şimdi 2017 de dönüş yaptık, ev yaptık. 3 sene önce zeytin fidanı diktim. Geçen hafta maalesef bu fidanları kırmışlar, bozmuşlar. Niye o fidanları kırdılar? Fidanlar onlara ne yaptı. Yazıklar olsun, bunu yapanlara ve tabi bu şeytan işidir, insan işi değildir. Keşke bu olmasaydı. Biz köylerimize dönmek istiyoruz ve dönüyoruz da" dedi.