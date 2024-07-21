360 milyonu var ama 135 bin lirayı ödemiyor

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (26) ve ablası B. S., 1991'de anneleriyle 7 yıl dini nikahlı kalan Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduklarını, DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Servetinin 360 milyon lira olduğu tahmin edilen Sabuncu, çocuklarını kabul etmedi. İki kardeş açtıkları tazminat davasından 135 TL kazandı. Yıllarca DNA testi yaptırmaktan kaçan Zeki Sabuncu, bu kez de 135 bin TL'yi ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'ya devretti. Bunun üzerine icra takibi başlatıldı. Ancak Sabuncu, İcra tebligatını almamak için de köşe bucak kaçmaya devam etti. Taner Sabuncu, "135 bin lira onun için çerez parası ama üzerine bir iğne bile olmadığı için tahsil edemiyoruz" dedi.