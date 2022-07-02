3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? – 3600 ek gösterge TBMM’de kabul edildi

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Birinci dereceye gelmiş hak sahipleri direkt olarak 3600 ek göstergeye yükseliyor. Genel müdür yardımcıları 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü de 3000'e yükseliyor.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

3600 ek gösterge polisler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve öğretmenleri kapsarken, çalışmanın tamamı bütün memurları kapsıyor. Ek göstergenin belirlenmesi ise memurun kadro ve unvan derecesiyle bağlantılı oluyor.