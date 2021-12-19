"ORTADA BÜYÜK BİR VURGUN VAR"

Konuyla ilgili konuşan Can; "Kitre bebeği yapan kişiyle 10 senedir iletişimdeyiz. Çamlıdere'ye yapılan müzeler için kendisiyle çalıştık. Burada bir tane kitre bebek var. Bu kitre bebek, Ankara'nın en büyük ustasının elinden çıkan kitre bebek. Her şeyden önce el yapımı ve el emeği yani ustalık işi zanaatkârlık işi. En ince noktasına kadar işlenmiş. Takısı ayağındaki pabucu, bunu da kim yapmış? Beypazarı'ndaki kent müzesinin kitre bebeklerini yapan bayan yapmış. Bu bayan kim? Hürrem Melek Tulçu." dedi.

Tulçu'nun Olgunlaşma Enstitüsü'nden emekli bir öğretmen olduğunu belirten Can; "Ben kendisi ile 10 senedir çalışırım. Benim müzelerimdeki tüm eserleri de bu bayan yaptı. Hakikaten de sanatkâr, usta ve üstat. Dedim ki, 'Ben 81 ilin kıyafetini içeren, o şehirlerin sembolü olan eserleri sergileyecek bir müze yapacağım. Ve de bir de kitre bebek size yaptıracağım. Ama Beypazarı'ndaki gibi olmasın onlar biraz şişirme olmuş'. 'E ne yapayım' dedi, 'başkan çok acele ettiler." şeklinde konuştu.

EN İYİSİ 3 BİN LİRA

Tulçu ile görüşmesini aktaran Can; acelesi olmadığını ve kitre bebeklerden bir tane en mükemmelini istediğini kaydetti. Bu kitre bebeğe karşılık pazarlıksız '3 bin Türk lirası talep edildiğini belirten Can; "Beypazarı'ndaki kitre bebeklerin yapıldığındaki fiyatlarla bugünki fiyatların arasındaki farkı da göz önüne alın. 3 bin TL ye 1 numaralı kitre bebek." dedi.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR 11 BİN'E YAPTIRMIŞ"

Can sözlerini şöyle sürdürdü: "Beypazarı'ndaki Kent Müzesi'ndeki bebekleri yapan bayanın yaptığı kitre bebek bununla ilgili ben bu bayanının telefonunu Mansur Bey burada olsaydı kendisine verecektim. Ben pazarlığı pek beceremem. Bu 3 bin TL'de bir ikram da siz yaptırın diye. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 11 bin TL'den kitre bebek yaptırmışlar. Bu nasıl bir kitre bebekmiş ortada büyük bir vurgun var, halkın parasını böyle rezil edemezler, bizler ettirmeyiz."

"KONUŞURKEN HZ. ÖMER, İCRAATA GELİNCE TURİST ÖMER"

Can; kitre bebek ustası kadının numarasını, AK Parti, İYİ Parti, CHP, ve MHP Grup Başkanlarınan vereceğini kaydederek; "Bayana açacaksınız 40 santim ebadında en mükemmel ve takıları da üstünde kitre bebek kaça yapılır? O gariban bunu 1000-1500 TL'ye yapmıştır. Faturayı keseni bulmak lazım. Sayın başkan diyor ya, yemem yedirmem, çalmam çaldırmam. Şeffaf ihale yaparım. Ne şeffaf ihalesi bu hoşaf ihalesi oldu. Ben dürüst bir insanım bakın 3 Bin TL'ye yaptırdım dedim. Bayanın ismini verdim. Günlerce elleriyle işliyorlar. 2 bin -1500 liradan aşağı yapılmaz. Yalanı sevmem ve diyorum ki, sayın başkan anlatırken, konuşurken hak hukuk derken Hz. Ömer, icraya geldi mi turist Ömer."