İstanbul Polisi; Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt İlçeleri'nde düzensiz kaçak göçmenlerin yaşadığı 37 adrese baskın yaptı.
37 adrese baskın! 528 kaçak göçmen yakalandı | Video
"Şok Evi" olarak adlandırılan söz konusu adreslerde yaşayan 528 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.
Adreslerde yapılan incelemelerde; düzensiz kaçak göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ile 15 düzensiz kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi. Kayıt dışı düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiraladıkları saptanan 33 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 33 kişiye toplamda 180 bin 180 lira idari para cezası kesildi. 528 düzensiz kaçak göçmen yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.