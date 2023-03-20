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Giriş Tarihi: 20.3.2023 23:28

37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da, araçların lastiklerini kesen şüpheli cadde ve sokaklardaki kamera kayıtları incelenerek tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi

AA
37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Kentin çeşitli mahallelerinde araçların lastiklerinin bıçakla kesildiği şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceledi.

Çalışmada şüphelinin, M.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi.

Şüphelinin bazı araçların lastiğini kestiği anlar da kameralarca kaydedildi.

M.A ifadesinde, alkolün etkisiyle olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını iddia etti.

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37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
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