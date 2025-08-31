Haberler Yaşam Haberleri 40 ilde dev siber operasyon! 198 şüpheli yakalandı: 189 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
40 ilde dev siber operasyon! 198 şüpheli yakalandı: 189 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karıştıkları belirlenen 198 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli başlatılan operasyonlar, toplam 40 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMALAR

Gözaltına alınan 198 şüpheliden 49'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

SUÇ YÖNTEMLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, "Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

