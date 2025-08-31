40 ilde dev siber operasyon! 198 şüpheli yakalandı: 189 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli başlatılan operasyonlar, toplam 40 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMALAR

Gözaltına alınan 198 şüpheliden 49'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

SUÇ YÖNTEMLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, "Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.