37 ilde göçmen operasyonu! 192 göçmen kaçakçısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-4" operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Adana, Ağrı, Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"İNSAN KAÇAKÇILARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklamada bulundu.
3️⃣7️⃣ İlde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-4" Operasyonları kapsamında 1️⃣9️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 4️⃣.5️⃣6️⃣8️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2023
Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve… pic.twitter.com/eY3IOak9CG