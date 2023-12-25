37 ilde göçmen operasyonu! 192 göçmen kaçakçısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-4" operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.