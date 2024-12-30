37 küçükbaşla başladı işinin patronu oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde yaşayan Adem Yayla, yaklaşık 8 yıl önce Genç Çiftçi Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe ettiği 37 adet küçükbaş hayvanı ile yetiştiriciliğe başladı. Aradan geçen süre zarfında aldığı koyunları çoğalarak 136'ya ulaşan Yayla, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor. Hayvan sayısını arttıran ve köyünde kurduğu tesisle başarıya imza atan Adem Yayla, bu işe girdikten sonra köy halkına örnek oldu.Bu başarıyı yerinde görmek amacıyla Adem Yayla'yı ziyaret eden Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Üreticimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu tür projelerin, genç çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünü artırdığı ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır" dedi.