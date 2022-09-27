37 milyon liralık kaçak içki operasyonu

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe aldı.Riskli olarak değerlendirilen bir firmanın gümrük idaresine beyan ettiği şişelerden alınan numune ve örnekler incelemeye tabi tutuldu. İçki şişelerinin barkod okuyucu cihazıyla yapılan kontrollerinde, sahte, geçmiş tarihli ve farklı alkollü ürün grubuna ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla devam eden operasyon kapsamında 5 TIR'da yapılan aramada 78 bin 795 şişe geçersiz bandrollü, 1570 şişe bandrolsüz, ayrıca aynı firmaya ait 2 farklı gümrük beyannamesinde 5 bin 880 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 115 ton, toplamda 86 bin 245 şişe kaçak içkinin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.Bakan Mehmet Muş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yılların en büyük kaçak içki ele geçirilmesinin gerçekleştirildiğini belirterek, gümrük muhafaza ekiplerini kutladı.Öte yandan Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan bir operasyonda ise 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.