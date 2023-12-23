Haberler Yaşam Haberleri 37 milyon liralık vergi kaybı önlendi
Giriş Tarihi: 24.12.2023

37 milyon liralık vergi kaybı önlendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
37 milyon liralık vergi kaybı önlendi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik yurt genelinde "Sis-2" operasyonu düzenlendi. Aramalarda, "13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin paket sigara, 8 bin 908 kilogram tütün mamulü, 9 bin 429 puro, 12 bin 913 elektronik sigara ve likit, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon neticesinde 37 milyon liralık vergi kaybının engellendiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hiçbir suçlu sis perdesinin arkasına saklanamayacak" açıklamasında bulundu.

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37 milyon liralık vergi kaybı önlendi
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