38 bin personelle ‘Huzur uygulaması’

4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınırken, 1 bin 629 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edilirken, bin 77'si yabancı uyruklu ve 63'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 140 şahsa idari yaptırım uygulandı.