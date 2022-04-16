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Giriş Tarihi: 16.4.2022 11:12

38 bin personelle ‘Huzur uygulaması’

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
38 bin personelle ‘Huzur uygulaması’

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama 8 bin 399 noktada 38 bin 181 personel ve 183 detektör köpeğin katılımı ile yapıldı.

'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Uygulama, 8 bin 399 noktada yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 181 personel ve 183 detektör köpeğin katılımıyla yapıldı.

BİN 629 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Huzur uygulaması kapsamında 6 bin 434 metruk bina, 11 bin 73 umuma açık yer, 486 terminal ve 3 bin 549 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 542 yer kontrol edildi.

4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınırken, 1 bin 629 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edilirken, bin 77'si yabancı uyruklu ve 63'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 140 şahsa idari yaptırım uygulandı.

DÜZENSİZ GÖÇ AMACIYLA KULLANILAN 13 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Uygulama kapsamında 13 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobil gibi araçların düzensiz göç amacıyla kullanıldığı belirlenirken, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 21 mermi, 2 kesici, delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 790 paket kaçak sigara ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

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38 bin personelle ‘Huzur uygulaması’
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