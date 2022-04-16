38 bin personelle ‘Huzur uygulaması’

'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte gerçekleştirildi.
Uygulama, 8 bin 399 noktada yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 181 personel ve 183 detektör köpeğin katılımıyla yapıldı.
4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınırken, 1 bin 629 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edilirken, bin 77'si yabancı uyruklu ve 63'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 140 şahsa idari yaptırım uygulandı.
DÜZENSİZ GÖÇ AMACIYLA KULLANILAN 13 ARAÇ TESPİT EDİLDİ
Uygulama kapsamında 13 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobil gibi araçların düzensiz göç amacıyla kullanıldığı belirlenirken, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 21 mermi, 2 kesici, delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 790 paket kaçak sigara ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.