38 haftalık hamile kadın hastane yolunda doğurdu!

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi personellerimiz Dr. Recep Koçak, ebe Rümeysa Ateşoğlu, ebe Ayşenur Hanifeoğlu, hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve ambulans şoförü Mustafa Şen'e, gösterdikleri üstün çaba ve gayret ile başarılı bir şekilde normal doğumun gerçekleştirilmesindeki katkıları ve görev hassasiyeti için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim."