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Giriş Tarihi: 25.4.2023 10:53

38 kaçak göçmen yakalandı… Yedi ev sahibine 218 bin 120 lira ceza…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri adreslerinde barındırarak haksız kazanç sağlayan ve gözaltına alınan yedi adres sahibine 218 bin 120 lira idari para cezası kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
38 kaçak göçmen yakalandı… Yedi ev sahibine 218 bin 120 lira ceza…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu kaçak göçmenleri ikametlerinde veya iş yerlerinde barındıran adres sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. Arnavutköy İlçesi'nde düzensiz kaçak göçmenlerin barındırıldığı ve "Şok Evi" olarak adlandırılan yedi farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 38 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. "Koğuş" şeklinde ranza sistemleri kurulmuş olan adreslerde kaçak göçmenleri barındırarak haksız kazanç elde eden yedi adres sahibi de gözaltına alındı. Söz konusu ev sahiplerine adreslerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına beş bin 740 lira olmak üzere toplam 218 bin 120 lira idari para cezası kesildi. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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38 kaçak göçmen yakalandı… Yedi ev sahibine 218 bin 120 lira ceza…
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