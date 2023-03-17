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Giriş Tarihi: 18.3.2023

39 gün sonra bebeklerine kavuştular

ANKARA
39 gün sonra bebeklerine kavuştular
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Kırıkhan ilçesindeki evlerinde yakalanan Orhan ve Ayşe Ertem çiftinin 16 günlük bebekleri Hazal'ın enkazdan kurtarıldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma alındığı tespit edildi. DNA örneğinin bebekle uyuşmasıyla aile, afetten 39 gün sonra yavrularına kavuştu. Hatay'dan sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında korumaya alınan 4 aylık erkek bebeğin ailesi de Suriye uyruklu Muhammed ve Meram Al Haddet çifti, Bessam adını verdikleri oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerden etkilenen 1714 çocuğun ailesine teslim edildiğini, 115 çocuğun tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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