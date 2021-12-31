3D görüntüleme KIBRIS’ta

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde küçük kesi ile yapılan kapalı ameliyatlarda, KKTC'de ilk kez, 3D teknolojisinden yararlanılmaya başlandı. 3 boyutlu görüntüleme teknolojileri genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve üroloji gibi pek çok branşta kullanılabiliyor. 3D kamera sistemine bağlı monitörler ve özel gözlüklerle birlikte yapılan ameliyatlarda komplikasyon riski azalırken, hastaların iyileşme süreci de hızlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, "Yüksek çözünürlüklü binoküler görüş nedeni ile üç boyutlu laparoskopik sistemlerde, derinlik duygusunun kazanılmasına ek olarak konvansiyonel el aletlerinin kullanılabilmesi de ekonomik anlamda avantaj sağlıyor. Duman emme sistemi ve kamera ucu ısıtılması ile buğulanmanın önlenmesi, operasyon sırasında kaliteli görüşün devamını sağlayarak üç boyutlu görüş ile özellikle ileri laparoskopik uygulamalarda manipülasyonlar daha kolay hale geliyor" dedi