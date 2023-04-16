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Giriş Tarihi: 16.4.2023 18:03 Son Güncelleme: 16.4.2023 18:37

3.katın balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde, bir binanın 3 katındaki balkonundan düşen 19 yaşındaki Elif Yıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
3.katın balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkezinde meydana gelen yüksekten düşme olayında edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 542. Sokak'taki bir apartmanın 3. katının balkonunda aşağıya yola düşen 19 yaşındaki Elif Yıldız ağır yaralandı.

Haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elif Yıldız, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

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3.katın balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı
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