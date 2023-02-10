3’ü çocuk 5 kişi 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem nedeniyle 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Yıkımın en yoğun bölgelerden biri olan Hatay'da da depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen kurtarma haberleri geliyor.

Son olarak Belen ilçesinde bulunan ve depremin şiddetiyle yıkılan Hisar Apartmanı'nın enkazında bulunan 3'ü çocuk 5 kişi Konya AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerden 88'inci saat sağ olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.