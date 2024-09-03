3’ü çocuk 6 kişinin ölümüne neden olmuştu: ‘İyi hal’ indirimi ile 5 yıl hapis cezası...

Katliam gibi kaza geçtiğimiz 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen geldi. Sefa Selvi idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, hasta ziyaretinden dönen ve yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada Sultan Aslan (33), kızları Elif (14), Fadime Aslan (7) ile Emine Atalay (32), kızı Azra Atalay (9) ile Fadime Aslan (52) hayatını kaybetti. Ali Cemal Atalay (9), ağabeyi Hasan Atalay (12) ile Fadime Aslan (8) ise yaralandı. Kaza sonrası tutuklanan Selvi hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE 5 YIL HAPİS

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Sefa Selvi ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sefa Selvi, son sözünde kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından helallik istedi. Mahkeme heyeti 'iyi hal' indirimi uyguladığı Selvi'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Selvi, kararla birlikte tahliye edildi.