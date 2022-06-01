3’üncü kattan düşen çocuğu esnaf kurtardı

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda kardeşleriyle oynarken bir ara aşağı sarktı. Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğu fark eden esnaf, binanın önüne koştu. Kimi tişörtünü çıkardı, kimi ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı. Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk dayanamayarak kısa süre sonra düştü. Doğan Gümüştaş isimli esnaf düşen çocuğu son anda tutarak beton zemine çakılmasını önledi. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun hayatını kurtaran Gümüştaş, "Balkonda çocuğun sarktığını gördük, hemen oraya koştuk. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Bunu insanlık için yaptık" dedi. -