3’üncü üniversiteyi okuyan genç girişimci Pelin Barlaş talepleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor

Antalya'da 3'üncü üniversiteyi okuyan 33 yaşındaki genç girişimci Pelin Barlas, besici olan babasını Gülent Barlas'ı örnek alarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine merak sardı. Boş ahırlarını, manda çiftliğine dönüştüren Barlas, kısa sürede manda sayısını 1'den 80'e çıkararak, süt talepleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Antalya'nın Topçular Mahallesi'nde yaşayan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema mezunu olduktan sonra Pelin Barlas, besici olan ailesini örnek alarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Bu işin nasıl tutkuya dönüştüğünü anlatan Barlas, başlangıçta sadece bir manda ile yola çıktığını, çevreden gelen yoğun taleplerle bu sayıyı hızla artırdıklarını söyledi. Manda sayısının Türkiye'de az olması ile manda sütü üreticiliğine adım atan Barlas, açık öğretimden ikinci üniversite laborant ve veteriner sağlık bölümü okudu. Şimdi 3'üncü üniversite Tarım Teknolojileri'ni okuyarak kendini bu olanda geliştiriyor.

1 MANDAYLA BAŞLADI 80'E YÜKSELDİ

Yaklaşık 5 yıldır manda süt üreticiliği yapan genç üretici Pelin Barlas,, "Babam 80'lerde besi yapmış burada. Ahırımız boş olarak duruyordu. Değerlendirmek istedik. Biz de burada başta solucan gübresi üretimini denemiştik. Hem burada vakit geçiriyoruz, bir tane de inek olsun yanında diye düşünerek başladık" dedi. Babası Gülent Barlas'ın "İnek düşünüyorsun neden mandayı da düşünmedin?' sorusu üzerine manda sütü üreticiliğine yönelen Pelin Barlas, "Manda Türkiye'de hem sayısı çok azalan bir hayvan. Antalya'da da yok denecek kadar az. Öyle olunca 1 manda ile başlayalım dedik. Sonra sayısını artırdık. Şimdilerde sayısı 80'i buldu. İtalyan, İran ve yerli manda yetiştiriyoruz. Çiftlikte inek, kaz, ördek, tavuk ve eşek bulunuyor " diye konuştu.

YOĞUN TALEP VAR

Manda sayısı az iken mandaların sağım işini kendisinin yaptığını anlatan Barlas, "Sayı azken ben yapıyordum. Şimdi çoğalınca makine ile sağıyoruz. Bir tanede yardımcım var. İşleri onunla birlikte yapıyoruz. Yavrulara süt veriyoruz. Annelerinden ayırıyoruz yavrularımızı besliyoruz" dedi. İlk başta tanıtımın yapmak için müşterilere ve tanıdıklarını tadımlar yaptırdıklarını paylaşan Barlas, "Manda sütünü üretimine geçtiğimizde tanıtımını yapmak için müşterilerimize tadımlık ikramlarımız oldu. Ondan sonra zaten tadını alan devamını istedi ve peşimizi bırakmadı" diye konuştu.

KALP VE KANSER HASTALARI SIRADA BEKLİYOR

Pelin Barlas, 1 bardak manda sütünün insan vücudunun günlük tüm besin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Günlük ortalama 70 ile 80 litre civarında süt aldıklarını da belirten Barlas, "Manda sütü kalp ve kanser hastalarına çok iyi geliyor. Taleplere zor yetişiyoruz. Bir ara 2 ay sonrasına gün veriyordum. Şu anda iki hafta 20 gün sonrasına süre bekletmek zorunda kalıyorum. Normal süte alerjisi olanlar manda sütü tüketiyor. Tabi normal müşterilerimiz de sağlık için tercih ediyorlar, hem lezzeti ve kaymağından dolayı tüketiyorlar. Manda sütü ilaç gibi geliyor." diye konuştu.

TAVUKLAR ARAZİYİ TEMİZLİYOR

Çiftliğinde mandanın yanı sıra inek, keçi, ördek, kaz, tavuk ve eşekte besleyen Pelin Barlas, "İran tavuğu besliyoruz. Tavuklar araziyi haşerelerden ve keneden koruyor. Bunlar sayesinde ineklere, mandalar kene gelmiyor. Manda harici süt isteyenlere inek sütümüzde var. Bu iş için 24 sata aralıksız dinamik ve zinde olmalısınız. Bir saniye boşluk kabul etmiyor. Zahmetli ancak severek yapıyoruz. Yorucu ancak bir o kadarda stresten uzak olduğu için huzurlu." diye konuştu.