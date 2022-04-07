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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:36

4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi

İstanbul Avcılar, Başakşehir, Esenyurt’ta 4 oto hırsızlığı, 3 iş yerinden hırsızlık ve bir de otodan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Serhan C.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen işyeri ve oto hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde işyerlerine giren hırsızların içerde arama yaparak çalacak bir şey aradıkları, bir başka görüntüde ise otomobil çaldıkları anlar tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden kimliğini tespit ettikleri Serhan C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 10 kez suç kaydı olduğu belirlendi. 4 Oto hırsızlığı, 3 işyeri hırsızlığı suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi
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