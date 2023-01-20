4 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Ayrıca kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A., M.G. ve kızı 3 yaşındaki M.G.'nin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrasında normale döndü.