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Giriş Tarihi: 8.3.2022 13:54 Son Güncelleme: 8.3.2022 13:58

4 araçlı zincirleme kazada kamyonda sıkışan yolcu yaralandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
4 araçlı zincirleme kazada kamyonda sıkışan yolcu yaralandı

Uşak’ta, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, tırın dorsesine çarpan kamyonda sıkışan 61 yaşındaki yolcu itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.

Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Hacıkadem Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekte olan İlyas P. yönetimindeki kamyon, önünde duran Rıfat A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Tır da önünde beklemekte olan otomobile çarpması sonucu, otomobilde çarpmanın etkisiyle hafif ticari araca çarptı.

Çarpma sonucunda araçlarda maddi hasar olurken, kamyonda yolcu olarak bulunan Tahir Geyik (61) çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışarak yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geyik, kaza yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin Geyik'e olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı yolcu ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması üzerine yol tekrardan trafiğe açıldı.

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4 araçlı zincirleme kazada kamyonda sıkışan yolcu yaralandı
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