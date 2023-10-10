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Giriş Tarihi: 11.10.2023

4 ayda 38 organize suç çetesi çökertildi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
4 ayda 38 organize suç çetesi çökertildi
İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında son 4 ayda 38 mafya tipi organize suç çetesini çökertti. Bu kapsamda 378 operasyonda 2 bin 874 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Suç örgütleriyle ilgili en ufak iz kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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4 ayda 38 organize suç çetesi çökertildi
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