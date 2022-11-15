4 aylık bebeğini kaçıran babaya 1 yıl hapis istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir üniversitede akademisyen olan 30 yaşındaki Nergis Sözen, 2019'da evlendiği Levent Sözen'den şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Aile mahkemesi Levent Sözen hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1. ve 3. cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verdi.

CAMDAN ATLAYARAK ÇOCUĞUNU KAÇIRDI

Levent Sözen, Nisan 2021'de çocuğunu görme bahanesiyle Nergis Sözen'i annesinin evinde görüşmeye ikna etti. Levent Sözen bu sırada 4 aylık kızı Asya'yı kucağına alarak evin camından atlayarak kaçtı. Film sahnelerini aratmayan kaçış evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde Levent Sözen'in, 2 ablası ve annesini de yanında getirdiği görülürken, bu sırada evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı, cama yaklaşarak bir anda camı açarak aşağıya atladığı kaydedildi. Levent Sözen'in 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması ile bir arkadaşının arabasına binerek olay yerinden uzaklaşması da görüntülerde yer aldı.

TARAFLAR ANLAŞAMADI BABAYA DAVA AÇILDI

Polis ekiplerinin harekete geçmesinin ardından Levent Sözen yakalanarak gözaltına alınırken Asya bebek annesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dosya uzlaştırma bürosuna gitti ancak Levent Sözen ve Nergis Sözen yapılan müzakere sonucu uzlaşamadı. Bunun üzerine savcılık Levent Sözen ve araç ile Asya bebeği kaçırmasına yardım eden E.E. hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olay sırasında Levent Sözen'in yanında bulunan annesi Ş. Sözen hakkında ise takipsizlik kararı verildi.