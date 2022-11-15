Haberler Yaşam Haberleri 4 aylık bebeğini kaçıran babaya 1 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 16.11.2022

4 aylık bebeğini kaçıran babaya 1 yıl hapis istendi

Ankara'da 4 aylık bebeğini, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine görme bahanesiyle gittiği sırada camdan atlayarak kaçıran baba Levent Sözen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada Levent Sözen ve Nergis Sözen'in uzlaşamaması üzerine Sözen ve kaçırmasına yardım eden E.K. hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan dava açıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
4 aylık bebeğini kaçıran babaya 1 yıl hapis istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir üniversitede akademisyen olan 30 yaşındaki Nergis Sözen, 2019'da evlendiği Levent Sözen'den şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Aile mahkemesi Levent Sözen hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1. ve 3. cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verdi.

CAMDAN ATLAYARAK ÇOCUĞUNU KAÇIRDI

Levent Sözen, Nisan 2021'de çocuğunu görme bahanesiyle Nergis Sözen'i annesinin evinde görüşmeye ikna etti. Levent Sözen bu sırada 4 aylık kızı Asya'yı kucağına alarak evin camından atlayarak kaçtı. Film sahnelerini aratmayan kaçış evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde Levent Sözen'in, 2 ablası ve annesini de yanında getirdiği görülürken, bu sırada evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı, cama yaklaşarak bir anda camı açarak aşağıya atladığı kaydedildi. Levent Sözen'in 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması ile bir arkadaşının arabasına binerek olay yerinden uzaklaşması da görüntülerde yer aldı.

TARAFLAR ANLAŞAMADI BABAYA DAVA AÇILDI

Polis ekiplerinin harekete geçmesinin ardından Levent Sözen yakalanarak gözaltına alınırken Asya bebek annesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dosya uzlaştırma bürosuna gitti ancak Levent Sözen ve Nergis Sözen yapılan müzakere sonucu uzlaşamadı. Bunun üzerine savcılık Levent Sözen ve araç ile Asya bebeği kaçırmasına yardım eden E.E. hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olay sırasında Levent Sözen'in yanında bulunan annesi Ş. Sözen hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
EYT son durum 16 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkerinden peş peşe açıklamalar
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
4 aylık bebeğini kaçıran babaya 1 yıl hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA