4 aylık hamile kadına saldırdılar

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 4 aylık hamile Ceren Yiğit, bebek arabasına koyduğu 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokakta yürürken; plakasız bir motosikletle kadına yaklaşan iki kapkaççı Yiğit'e saldırdı. Genç kadının 15 bin lira değerinde olan cep telefonunu çalan kapkaççılar motosikletle kaçtı. İstanbul Polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kapkaççıların motosikletle Eyüp Sultan'a kadar gittikleri belirlendi. Şüphelilerin Eyüp Sultan İlçesi'nde akü satışı yapan bir iş yerine girdikleri ve çaldıkları çok sayıda aküyü satmaya çalıştıkları belirlendi.

Son Dakika: Kağıthane'de 4 aylık hamile ve bebekli kadına kapkaç dehşeti kamerada | Video

71 SUÇ KAYITLARI VAR

Saldırganların Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde Şenay Demir adlı kadının cep telefonunu da kapkaç yoluyla çaldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin park halinde bulunan araçlardan çaldıkları 11 adet aküye, kapkaç olaylarında kullandıkları çalıntı plakasız motosiklete ve yine bir başka olayda çaldıkları bir otomobile el konuldu. Emre A.'nın (20) 34 farklı suçtan aranmasının ve 1.5 yıl kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ve 54 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Murat K.'nın (17) ise 2 ayrı suçtan arandığı ve 17 suç kaydının olduğu belirlendi. 2'si kapkaç, 4'ü otodan hırsızlık, 2'si oto hırsızlığı, 1'i mala zarar verme olmak üzere toplam 9 olaya karıştıkları saptanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelilerin çaldıkları aküler, motosiklet, otomobil ve cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Eşyalarını ve araçlarını karakoldan teslim alan vatandaşlar İstanbul Emniyeti'ne etti.