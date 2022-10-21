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Giriş Tarihi: 22.10.2022

4 bilim kadınından çığır açan pojeler

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
4 bilim kadınından çığır açan pojeler
Türk bilim kadınları, çığır açan projeleriyle kanser tedavisinden benzine bağımlılığı azaltacak bataryaya kadar birçok başarılı çalışmaya imza attı. L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle tam 20 yıldır, bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, kadınların bilime olan katkısını teşvik etmek, genç ve yetenekli bilim kadınlarımızın tanınmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriyor. Programın 20'nci yılında, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli 4 bilim kadını ödüle layık görüldü, 120 bin TL destek almaya hak kazandı.
İşte o projeler:
Dr. Burcu Bakır Güngör: Dünyada 3'üncü yaygın kanser türü olan kolon ve rektumda görülen (Kolorektal -CRC) kanserin hızlı teşhisi ve özel tedavi geliştirilmesi için çalışıyor.
Dr. Buse Cevatemre: Prostat kanserinde kemoterapiye karşı gelişen direnci kırmak için çalışıyor.
Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala: Yüksek enerjili ve daha uzun süre çalışabilen, karbon emisyonunu ve benzine bağımlılığı azaltacak lityum-sülfür batarya geliştiriyor.
Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları: Projesiyle dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 75'ine sahip olan Türkiye'nin, ileri teknoloji bor ürünlerinin kullanım potansiyelini ortaya çıkarıyor.

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4 bilim kadınından çığır açan pojeler
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