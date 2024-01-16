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Giriş Tarihi: 17.1.2024

‘4 can gitti gün yüzü görmesin’

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
‘4 can gitti gün yüzü görmesin’
Antalya'nın Kepez ilçesinde pazar akşamı alkollü olduğu halde direksiyona geçen Umut Acer'in (23) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobildekilerden Ali Erdemir (23) ve Fatma Zeliha Özdil'in (19) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücünün 37 haftalık hamile eşi Keziban Nur Acer de (18) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acer'in önce karnındaki bebeği, ardından kendisi öldü. Sürücü ise tutuklandı. Kızının ve torunun cenazelerini alan anne Ayşe Deniz, alkollü olarak direksiyona geçen damadına tepki göstererek, "Kızım hemşire olacaktı. Dershaneye giderken kaçırdı. 18 yaşına girince de haberimiz olmadan nikâh yaptı. Kızım 10 gün sonra doğum yapacaktı. Damadım, kızım ve torunumla birlikte 4 cana kıydı. Bize acıların en büyüğünü yaşattı. Gün yüzü görmesin" dedi.

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‘4 can gitti gün yüzü görmesin’
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