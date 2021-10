Adana'da 3 günde 4 çocuğa bıçak çekip, 3 adet cep telefonu ve bir bisikleti gasp eden 19 yaşındaki Yusuf ulaş E., çaldığı bisiklete gezerken yakaladı. Tutuklanan gaspçı çaldığı bisikletin sahibi ile arkadaşları tarafından kovalanma anı kameralara yansıdı.

4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video

BIÇAK ÇEKİP BİSİKLETİNİ ÇALDI

Olay, 19 Ekim'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; bisikletiyle mahallede dolaşan E.C.P.'nin (15) önünü kesen bir kişi, ona bıçak çekip zorla bisikletini aldı. Zanlı, bisiklete binip pedal çevirerek hızla olay yerinden kaçmak istedi. Bisikleti çalınan çocuk arkadaşlarıyla gaspçının peşinden koştu ancak yetişemedi. O anlar da güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şansın peşine düştü.

KAÇMAK İSTEDİ

Polis, kamera görüntülerindeki zanlının Yusuf Ulaş E. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bisikleti gasp ettikten sadece birkaç saat sonra yine aynı yöntemle 15 yaşındaki E.A.'nın cep telefonunu bıçak zoruyla gasp ettiği ortaya çıktı. Polis tarafından her yerde aranan Yusuf Ulaş E., 22 Ekim'de Ö.A.A.'nın (15) ve Suriyeli A.M.'nin de (13) cep telefonlarını bıçak çekerek gasp etti. Polis, zanlının kaçabileceği adreslerde pusuya yattı. Çabalar sonuç verdi. Yeşilevler Mahallesi'nde gasp ettiği bisikletle gezen Yusuf Ulaş E., ekipleri görünce pedala basıp kaçmak istedi, ancak yaşanan kısa süreli kovalama sonrasında kıskıvrak yakalanıp tutuklandı.