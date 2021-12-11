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Giriş Tarihi: 12.12.2021

4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kayıplara karışan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (32) önceki akşam tartıştığı eşi S.C. (35) tarafından silahla vuruldu. Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken olayın ardından koca S.C. ise kaçtı. Cahide C., yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından dün toprağa verildi. Katil zanlısı koca ise jandarma ve polisin operasyonu ile kısa sürede yakalandı.

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4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
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