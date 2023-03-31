4 çocuk babası iftar saatinde kamyon altında can verdi

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Dağdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki mesai sona eren 4 çocuk babası Feyzullah Güney iftar yapmak için evine doğru yola çıktı. Şantiye'nin giriş kapısından çıkmak üzere olan Güney, bu sırada şantiyeye giriş yapmak isteyen ve geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kaldı. Görgü tanıklarının 112 Acil Komuta Merkezi'ne yaptığı ihbarla üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı ilk tespite talihsiz adamın olay yerinde can verdiğini belirledi. Adapazarı Belediyesi'nin açtığı ihaleyi kazanan firmaya ait çöp kamyonu sürücü olay sonrasında jandarma tarafından gözaltına alınırken, jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerini incelemesinin ardından 4 çocuk babası genç adamın cesedi Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'n kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı tahkikat ise sürüyor.