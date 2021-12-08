4 donör de nakilden vazgeçince Ahmet kurtarılamadı
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İZMİR'DE 15 ay önce lösemi teşhisi konulan 8 yaşındaki Ahmet Köksal ilik nakli olmayı beklerken 4 ayrı donör bulundu, ancak hepsi nakilden vazgeçti. Kemoterapi gören, bir süre sonra da donörden nakil yapılan Köksal, 21 gün sonra yaşamını yitirdi. Ahmet Köksal'ın annesi Betül Köksal (34), "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli küçücük çocuklar bekliyor. Keşke benim iliğim oğluma uysaydı. Bunun acısını çok yaşadım. Çocuğumun çektiği acıları gördükçe her gün eridim. Oğlum, çocukları sevindirmek istiyordu. Bunu kendime vasiyet olarak kabul ettim. Her ay lif, patik örüyorum. Onları satarak kazandığım parayla oğlumun tedavi gördüğü hastanede kanser hastası çocuklara hediyeler götürüyorum. Hastaneye her gittiğimde oğlumun kokusunu duyuyorum" diye konuştu. DHA