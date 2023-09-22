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Giriş Tarihi: 22.9.2023 11:25

4 evden 436 bin liralık ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı

İstanbul Sarıyer, Sultangazi ve Arnavutköy’de 15 gün içinde 4 eve giren iki kadın hırsız 436 bin liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki kadın hırsız yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 26 yaşında 81 suç kaydı 4 aranması olan hırsız Seda U. ve 19 yaşında 11 suç kayıtlı Özlem U. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4 evden 436 bin liralık ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı

İstanbul Sultangazi, Sarıyer ve Arnavutköy'de 4 ayrı eve giren 2 kadın hırsızlar evlerde değerli ne buldularsa çaldılar. Sultangazi'de M.K.'nın evinden 281 bin lirayı çalan hırsızlar bundan bir kaç gün sonra 3 Eylül günü Arnavutköy'de M.S.'nin evine girdiler.

Buradan da 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldılar. Aynı hırsızlar bir süre sonra aynı ilçede S.Ç.'nin evine girip 30 bin liralık altın aldılar.

Durmak bilmeyen hırsız kadınlar bu kez Sarıyer'de A.K.'nın evine girip 100 bin liralık değerli eşya çaldılar. 15 günde 436 bin liralık soygun yapan 2 kadın hırsızla ilgili artan şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli Seda U. ve Özlem U. yakalanarak gözaltına alındı. Küçükçekmece'de yakalanan iki hırsızın da suç dosyaları kabarık çıktı.

Seda U.'nun aynı suçlardan 81 kaydı olduğu 4 aranamasının olduğu öğrenildi. Özlem U.nun ise 11 kaydı olduğu öğrenildi. İki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4 evden 436 bin liralık ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı
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