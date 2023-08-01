4 fabrikayı alevler sardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken, ilçenin de birçok yerinden görüldü. Alevler kısa sürede yan yana bulunan 3 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle tüm fabrikalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevk edildi. Yangıda havadan da müdahale edildi. Yangın nedeniyle yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA