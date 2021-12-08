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Giriş Tarihi: 8.12.2021 17:41 Son Güncelleme: 8.12.2021 18:05

4 gencin ismi Çad’da yaşayacak

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
4 gencin ismi Çad’da yaşayacak

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Bursa’da düzenlenecek Teknoloji Kampı’na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Kağan Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi adına Çad’da su kuyuları açıldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Bursa'da kazada vefat eden 4 genç adına su kuyusu açtırdı. Lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji bilincini aşılamak için çıktıkları yolda geçirdikleri trafik kazasında vefat eden İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı, Genç İHH Personeli Murat Can Kaya, YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi adına Çad'da 4 adet su kuyusu açıldı.

3 BİN KİŞİ İSTİFADE EDECEK

Kaan Talip Tığlı adına Walia Gossa köyünde, Murat Can Kaya adına Boutal Bagara köyünde, Yusuf Taha Göktaş adına Harangagui köyünde, Tarık Kesekçi adına ise Ambatta köyünde su kuyusu açıldı. Açılışı yapılan su kuyularıyla bölge halkı, temiz içme suyuna kavuştu. 4 su kuyusundan köylerde yaşayan toplamda 3 bin kişi istifade edecek. Hayır faaliyetleri içerisinde yer alan gençlerin adı, binlerce kilometre uzakta yaşatılacak. Kuyuların açılışı, köylülerin katılımıyla dualarla gerçekleştirildi.

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4 gencin ismi Çad’da yaşayacak
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