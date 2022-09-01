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Giriş Tarihi: 2.9.2022

4 gün önce evlenen Fatma denizde boğuldu

4 gün önce evlenen Fatma denizde boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 gün önce evlenen genç kız ve akrabası, girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Olay, önceki gün Kandıra ilçesinde bulunan Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) çifti ve yakınları, tatil için Sakarya'dan Babalı'ya geldi. Burada denize giren çift dalgalara kapıldı. Olayı gören çiftin akrabası Mithat Acar da (44) onları kurtarmak isterken dalgalara kapıldı. Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi, çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapılan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm müdahalelere rağmen Mithat Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma ve eşi Enes Taşdemir ise hastaneye kaldırıldı. Fatma Taşdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Enes Taşdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otopsinin ardından aileye teslim edilen Mithat Acar'ın cenazesinin Muş'ta defnedileceği, Fatma Taşdemir'in cenazesinin de tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi. İHA

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4 gün önce evlenen Fatma denizde boğuldu
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