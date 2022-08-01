4 gündür aranan Kemal İnce ormanda ölü bulundu

Olay, Beycuma beldesine bağlı Kaleoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Temmuz'da sabah namazı kılmak için evinden çıkan Kemal İnce'den bir daha haber alınmadı. İnce'nin ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalp rahatsızlığı ile görme bozukluğu olan İnce için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda bugün İnce'nin ormanda cansız bedeni bulundu. İnce'nin cesedi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.