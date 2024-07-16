4 gündür haber alınamayan gaziden acı haber

AYDIN'INNazilli ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan gazi Hayati Uğursoy (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, dün Şirinevler Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 gündür Gazi Hayati Uğursoy'dan haber alamayan komşuları, apartmandaki kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğursoy'un dairesine girdi. Eve giren ekipler, Uğursoy'un cansız bedeni ile karşılaştı. Uğursoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA