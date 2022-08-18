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Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:51 Son Güncelleme: 18.8.2022 13:56

4 gündür kayıptı, cesedi kuyudan çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde, 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sebahattin Çetin’in cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

BEKİR COŞKUN
4 gündür kayıptı, cesedi kuyudan çıktı

Mersin'in Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta evinden çıkan 53 yaşındaki Sebahattin Çetin'den haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama çalışmaları sürerken kayıp Çetin'in evinin 500 metre ilerisinde bulunan su kuyusunu kontrol eden ekipler, Sebahattin Çetin'in cansız bedenine ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı arama kurtarma ekipleri kuyuya inerek, Çetin'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Kuyudan çıkarılan Çetin'in cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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4 gündür kayıptı, cesedi kuyudan çıktı
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