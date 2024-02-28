4 günlük bebek yaşam mücadelesini kaybetti... Kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambülansla Devrekani İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Müzeyyen Kapıcı, hayatını kaybetti. Yaralılar Fatma Kırdı ile 4 günlük bebek Devrekani İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak'a sevk edildi.