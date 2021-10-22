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Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:06 Son Güncelleme: 22.10.2021 09:13

4 ilçede 4 kilo zehirle yakalandılar... 10 gözaltı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
4 ilçede 4 kilo zehirle yakalandılar... 10 gözaltı...

İstanbul’da 10 uyuşturucu satıcısı; dört kilo 134 gram uyuşturucu madde ve 72 uyuşturucu hap ile yakalandı.

İstanbul Polisi; Arnavutköy, Eyüp Sultan, Maltepe ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen ve "Torbacı" olarak adlandırılan 10 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Dört kilo 134 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, iki şişe amonyak, altı hassas terazi, üç ruhsatsız tabanca, 196 mermi, 12 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 885 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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4 ilçede 4 kilo zehirle yakalandılar... 10 gözaltı...
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