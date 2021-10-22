4 ilçede 4 kilo zehirle yakalandılar... 10 gözaltı...

İstanbul Polisi; Arnavutköy, Eyüp Sultan, Maltepe ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen ve "Torbacı" olarak adlandırılan 10 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Dört kilo 134 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, iki şişe amonyak, altı hassas terazi, üç ruhsatsız tabanca, 196 mermi, 12 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 885 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.