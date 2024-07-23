4 ilçede ele geçirdiler… Piyasa değeri 32 milyon lira…

Operasyonu İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Tütün kaçakçılığı ve sahte içki imalatı ve satışı yapan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp Sultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye İlçeleri'nde üç araca ve iki depoya düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 32 milyon lira olan beş ton 220 kilogram kaçak sigara tütünü, 15 milyon 910 bin adet boş makaron, iki bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ve beş bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.