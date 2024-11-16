4 ilçede terör estirmişlerdi! Operasyonla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; hakkında "Kırmızı Bülten" kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi.

Şişli İlçesi'nde bir oto yıkamacının yağmalanması, Bağcılar İlçesi'ndeki bir araç satış şirketindekilerin yağma amacıyla tehdit edilmesi, Esenyurt İlçesi'nde park halindeki bir aracın kundaklanması ve Pendik İlçesi'nde bir iş yerinin sahibinin yağmalanması olaylarına karıştıkları tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; üç ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki balistik çelik yelek ve farklı çaplarda 309 mermi ele geçirildi.